Состоялось заключительное заседание Государственной Думы VII созыва

В четверг, 17 июня, состоялось заключительное заседание Государственной Думы. Всего за VII созыв их было 427.
С октября 2016 года на рассмотрение было внесено 5500 законопроектов, еще 2020 – перешло от предшественников, некоторые из них –более чем 20-летней давности, от них осталось только 26 законопроектов (1,3%).
Всего депутаты Госдумы VII созыва рассмотрели 6479 законопроектов, 1041 инициатива перейдет для рассмотрения следующему созыву. Было принято 2672 закона (41,2% от общего числа).
Кроме этого, в Госдуму поступило более миллиона обращений – в 2,5 раза больше, чем в предыдущий период.