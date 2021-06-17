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Четверг, 17 июня, 2021
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Состоялось заключительное заседание Государственной Думы VII созыва

7info
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В четверг, 17 июня, состоялось заключительное заседание Государственной Думы. Всего за VII созыв их было 427.

С октября 2016 года на рассмотрение было внесено 5500 законопроектов, еще 2020 – перешло от предшественников, некоторые из них –более чем 20-летней давности, от них осталось только 26 законопроектов (1,3%).

Всего депутаты Госдумы VII созыва рассмотрели 6479 законопроектов, 1041 инициатива перейдет для рассмотрения следующему созыву. Было принято 2672 закона (41,2% от общего числа).

– Среди принятых законов – 27 направлены на развитие новых норм Конституции. Каждый третий принятый закон — социально значимый, они касаются вопросов образования, здравоохранения, ЖКХ, взаимодействия граждан с государственными структурами, – рассказала депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина. – Также приняты законы, защищающие граждан от недобросовестных застройщиков, микрофинансовым организациям запретили использовать в виде залога жилье граждан и передавать коллекторам долги ЖКХ.

Кроме этого, в Госдуму поступило более миллиона обращений – в 2,5 раза больше, чем в предыдущий период.

– Обращения позволили депутатам лучше понять проблемы граждан и оказать более квалифицированную и разностороннюю помощь, – подчеркнула парламентарий.

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