Состоялось общественное обсуждение благоустройства Черезовских прудов.

Накануне в сквере им. Скобелева обсудили проект благоустройства Черезовских прудов. Жители высказали свои пожелания по благоустройству территории депутату Рязанской городской думы по округу №7 Татьяне Климовой.

Черезовские пруды по улице Новосёлов победили в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства на следующий год в Октябрьском районе. Горожанам представили концепцию благоустройства территории, — сообщает Рязанская городская дума.

По проекту, благоустройство будет проходить в несколько этапов. Вначале создадут инфраструктуру – видеонаблюдение, освещение и тропиночную сеть. Позже там появятся спортивные, детские и смотровые площадки, а также информационные стенды и малые архитектурные формы. Отмечается, что будут использовать уникальные для Рязани объёмные конструкции и экологически чистые антивандальные материалы.

Татьяна Климова: «Благодаря нашим общим усилиям Черезовские пруды преобразятся»

По словам парламентария, пруды должны стать одним из любимых мест отдыха рязанцев.