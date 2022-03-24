Составлен ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий Рязанской области

№ Вакансия Зарплата Задачи

1 Менеджер по управлению брендами/ Brand Manager от 300 000 руб. Планирование, разработка и содействие развертыванию бренда среди потребителей, обеспечение достижения целевых показателей объема и доли рынка.

2 Team Lead от 200 000 руб. Анализ, декомпозиция и постановка задач;Участие в развитии архитектуры платформы;Организация работы команды;Оптимизация процессов разработки;Развитие качества;Коммуникация с другими командами;Участие в планировании;Участие в работе с заказчиком;Участием в найме и адаптации сотрудников;Развитием сотрудников;Написанием кода при необходимости, или по желанию.

3 Сварщик от 200 000 руб. Сварка технологического трубопровода.

4 Главный врач От 200 000 руб. Осуществление медицинского руководства клиникой

5 Руководитель многофункционального центра по кредитованию и банкротству от 200 000 руб. до 240 000 руб. Консультация ключевых клиентов в офисе, заключение договоров с партнерами на подотчетной территорииПринимать совместно с центральным офисом решения о инвестировании и кредитовании малого бизнеса и физ.лиц в регионеОбеспечивать выполнение индивидуальных показателей подотчетными сотрудниками подразделения;Делать менеджеров своей команды лучше: анализировать слабые места у своей команды, видеть зоны роста, формировать корректирующую обратную связь;Поддерживать трудовую дисциплину в подразделении;

6 Буровой мастер от 170 000 руб. до 250 000 руб. Бурение скважин на воду;Обслуживание техники;Работа на импортной самоходной установке по территории Рязанской области и близлежащих регионах;Руководство работами по бурению артезианских скважин и буровой бригадой;Обеспечение выполнения буровой бригадой плановых заданий;Обеспечение полной нагрузки и эффективного использования оборудования;Обеспечение и контроль соблюдения буровой бригадой требований геолого-технического наряда и плана-графика бурения;Соблюдение технологии бурения скважин;Ведение учета материальных ценностей, принятие мер по их сохранности и своевременному списанию.

7 Программист 1С от 180 000 руб. до 220 000 руб. Разрабатывать на платформе «1С:Предприятие» по стандартам 1С; Получать задачи в виде ТЗ или в устной форме от консультанта/аналитика заказчика; Участие в проектах создания конфигурации для федерального проекта; Участие на проектах фирмы «1С».

8 Начальник управления продаж недвижимости от 180 000 руб. Развитие АН в нескольких регионах присутствия Компании; Выполнение целей по набору, обучению и продуктивности специалистов по недвижимости; Выполнение целей по кросс-продажам и продажам на действующую сеть риелторов; Краткосрочное планирование и формирование отчетности; Участие в оптимизации бизнес-процессов.

9 Производитель дорожно-строительных работ/прораб от 175 000 руб. Руководство производственным персоналом; Грамотная расстановка рабочей силы на объекте и руководство их деятельностью, ведение табелей учета рабочего времени; Планирование работ, материалов и техники; Ведение исполнительной и текущей отчетной документации.