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Четверг, 24 марта, 2022

Составлен ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий Рязанской области

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Составлен ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий Рязанской области

7info
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии Рязанской области и подготовили подборку самых дорогих предложений с зарплатой от 135 000 рублей.

ВакансияЗарплатаЗадачи
1Менеджер по управлению брендами/ Brand Managerот 300 000 руб.Планирование, разработка и содействие развертыванию бренда среди потребителей, обеспечение достижения целевых показателей объема и доли рынка.
2Team Leadот 200 000 руб.Анализ, декомпозиция и постановка задач;Участие в развитии архитектуры платформы;Организация работы команды;Оптимизация процессов разработки;Развитие качества;Коммуникация с другими командами;Участие в планировании;Участие в работе с заказчиком;Участием в найме и адаптации сотрудников;Развитием сотрудников;Написанием кода при необходимости, или по желанию.
3Сварщикот 200 000 руб.Сварка технологического трубопровода.
4Главный врачОт 200 000 руб.Осуществление медицинского руководства клиникой
5Руководитель многофункционального центра по кредитованию и банкротствуот 200 000 руб. до 240 000 руб.Консультация ключевых клиентов в офисе, заключение договоров с партнерами на подотчетной территорииПринимать совместно с центральным офисом решения о инвестировании и кредитовании малого бизнеса и физ.лиц в регионеОбеспечивать выполнение индивидуальных показателей подотчетными сотрудниками подразделения;Делать менеджеров своей команды лучше: анализировать слабые места у своей команды, видеть зоны роста, формировать корректирующую обратную связь;Поддерживать трудовую дисциплину в подразделении;
6Буровой мастерот 170 000 руб. до 250 000 руб.Бурение скважин на воду;Обслуживание техники;Работа на импортной самоходной установке по территории Рязанской области и близлежащих регионах;Руководство работами по бурению артезианских скважин и буровой бригадой;Обеспечение выполнения буровой бригадой плановых заданий;Обеспечение полной нагрузки и эффективного использования оборудования;Обеспечение и контроль соблюдения буровой бригадой требований геолого-технического наряда и плана-графика бурения;Соблюдение технологии бурения скважин;Ведение учета материальных ценностей, принятие мер по их сохранности и своевременному списанию.
7Программист 1Сот 180 000 руб. до 220 000 руб.Разрабатывать на платформе «1С:Предприятие» по стандартам 1С; Получать задачи в виде ТЗ или в устной форме от консультанта/аналитика заказчика; Участие в проектах создания конфигурации для федерального проекта; Участие на проектах фирмы «1С».
8Начальник управления продаж недвижимостиот 180 000 руб.Развитие АН в нескольких регионах присутствия Компании; Выполнение целей по набору, обучению и продуктивности специалистов по недвижимости; Выполнение целей по кросс-продажам и продажам на действующую сеть риелторов; Краткосрочное планирование и формирование отчетности; Участие в оптимизации бизнес-процессов.
9Производитель дорожно-строительных работ/проработ 175 000 руб.Руководство производственным персоналом; Грамотная расстановка рабочей силы на объекте и руководство их деятельностью, ведение табелей учета рабочего времени; Планирование работ, материалов и техники; Ведение исполнительной и текущей отчетной документации.
10Машинист Автовышки (АГП)от 135 00 руб.Работа на АГП (автовышке).

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