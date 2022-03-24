Составлен ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий Рязанской области

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии Рязанской области и подготовили подборку самых дорогих предложений с зарплатой от 135 000 рублей.
|№
|Вакансия
|Зарплата
|Задачи
|1
|Менеджер по управлению брендами/ Brand Manager
|от 300 000 руб.
|Планирование, разработка и содействие развертыванию бренда среди потребителей, обеспечение достижения целевых показателей объема и доли рынка.
|2
|Team Lead
|от 200 000 руб.
|Анализ, декомпозиция и постановка задач;Участие в развитии архитектуры платформы;Организация работы команды;Оптимизация процессов разработки;Развитие качества;Коммуникация с другими командами;Участие в планировании;Участие в работе с заказчиком;Участием в найме и адаптации сотрудников;Развитием сотрудников;Написанием кода при необходимости, или по желанию.
|3
|Сварщик
|от 200 000 руб.
|Сварка технологического трубопровода.
|4
|Главный врач
|От 200 000 руб.
|Осуществление медицинского руководства клиникой
|5
|Руководитель многофункционального центра по кредитованию и банкротству
|от 200 000 руб. до 240 000 руб.
|Консультация ключевых клиентов в офисе, заключение договоров с партнерами на подотчетной территорииПринимать совместно с центральным офисом решения о инвестировании и кредитовании малого бизнеса и физ.лиц в регионеОбеспечивать выполнение индивидуальных показателей подотчетными сотрудниками подразделения;Делать менеджеров своей команды лучше: анализировать слабые места у своей команды, видеть зоны роста, формировать корректирующую обратную связь;Поддерживать трудовую дисциплину в подразделении;
|6
|Буровой мастер
|от 170 000 руб. до 250 000 руб.
|Бурение скважин на воду;Обслуживание техники;Работа на импортной самоходной установке по территории Рязанской области и близлежащих регионах;Руководство работами по бурению артезианских скважин и буровой бригадой;Обеспечение выполнения буровой бригадой плановых заданий;Обеспечение полной нагрузки и эффективного использования оборудования;Обеспечение и контроль соблюдения буровой бригадой требований геолого-технического наряда и плана-графика бурения;Соблюдение технологии бурения скважин;Ведение учета материальных ценностей, принятие мер по их сохранности и своевременному списанию.
|7
|Программист 1С
|от 180 000 руб. до 220 000 руб.
|Разрабатывать на платформе «1С:Предприятие» по стандартам 1С; Получать задачи в виде ТЗ или в устной форме от консультанта/аналитика заказчика; Участие в проектах создания конфигурации для федерального проекта; Участие на проектах фирмы «1С».
|8
|Начальник управления продаж недвижимости
|от 180 000 руб.
|Развитие АН в нескольких регионах присутствия Компании; Выполнение целей по набору, обучению и продуктивности специалистов по недвижимости; Выполнение целей по кросс-продажам и продажам на действующую сеть риелторов; Краткосрочное планирование и формирование отчетности; Участие в оптимизации бизнес-процессов.
|9
|Производитель дорожно-строительных работ/прораб
|от 175 000 руб.
|Руководство производственным персоналом; Грамотная расстановка рабочей силы на объекте и руководство их деятельностью, ведение табелей учета рабочего времени; Планирование работ, материалов и техники; Ведение исполнительной и текущей отчетной документации.
|10
|Машинист Автовышки (АГП)
|от 135 00 руб.
|Работа на АГП (автовышке).