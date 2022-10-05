«Солевой демон!»: уральцы рассказали о мужчине, которого простили за смерть молодой мамы

Уроженец Первоуральска Михаил Дихтярь, которого суд недавно отпустил по делу о смерти молодой мамы по истечению сроков давности, накуролесил в Екатеринбурге, пишет E1.RU.

Ранее сообщалось, что в 2015 году мужчина на глазах у свидетелей дождался приближавшегося автомобиля и толкнул свою 30-летнюю знакомую Светлану Мамину в грудь под машину. По словам очевидцев, до этого он принял солевые наркотики и стал агрессивным, что и привело к ссоре.

Выяснилось, что накануне он снял студию на Уралмаше и всего за месяц «убил» квартиру.

«Этот солевой демон свою сожительницу избивал каждый день, кидал ее об стены. Соседи рассказывали, что они орали постоянно. Стены были пробиты, диван в чем-то буром, похожем на кровь», – признался хозяин жилья.

По словам соседей, Дихтярь бегал от полицейских через окно. В итоге проблемных жильцов выселили. Арендодатель также отметил, что злоумышленник продал свою квартиру в Первоуральске, чтобы заплатить адвокату и избежать обвинения в убийстве. После это он влез в долги и скрывался в Екатеринбурге от коллекторов.

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