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Пятница, 11 июня, 2021
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Со дна Камы подняли останки семьи и их автомобиль

7info7
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Пермские следователи проводят проверку по факту гибели жителей посёлка Юго-Камский, чьи останки и автомобиль были подняты из реки 9 июня.

Погибшие – местная семья, которая весной 2014 года на личном автомобиле ехала по льду за пределами ледовой переправы. Лёд на реке был тонкий, и автомобиль на глазах очевидцев провалился под лёд и затонул.

Обнаружить автомобиль и тела пассажиров долгое время не удавалось из-за большой глубины водоёма. Однако в этом году местный рыбак при помощи эхолота нашёл на дне массивный предмет, похожий на машину.

Автомобиль подняли из реки, его осмотрели криминалисты. Тела находившихся в нём людей осмотрены, назначена судебно-медицинская экспертиза, информирует СУ СК РФ по Пермскому краю.

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