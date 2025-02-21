Продолжается специальная военная операция на Украине. Но всё говорит о том, что она приближается к финалу. Состоялись первые переговоры президентов России и США по этому вопросу, на днях прошла встреча российской и американской делегаций. И хотя руководство киевского режима всячески пытается сорвать и очернить эти события, становится понятно — заключение мирного соглашения может быть совсем не за горами.
Но в контексте спецоперации, несмотря на то, что она движется к концу, ещё должны произойти очень важные события. Их предвидел слепой донбасский отшельник Николай Тарасенко, который обладает уникальным экстрасенсорным даром. В интервью «Новым русским сенсациям» на НТВ Тарасенко рассказал: 2025 год — самое время покончить с кровавым киевским режимом. Символично, что это год 80-летия великой Победы:
Провидец заявляет: уродливая тень Третьего рейха (так он называет киевский режим) «растает» к лету.
Шакалами Николай Тарасенко называет страны Прибалтики, Польшу, Великобританию. Предрекает он и другие масштабные явления, которые могут произойти совсем скоро. Правда, основательно садиться за стол переговоров старец советует только после освобождения целой плеяды городов:
Провидец предрёк после СВО объединение России и Украины и, как следствие, возрождение Малороссии. В союзе с нами также будет выступать Беларусь. Три страны станут новым мощным и сильным государством под названием Великая Русь.