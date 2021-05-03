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Понедельник, 3 мая, 2021
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Следователи возбудили уголовное дело после смерти 23-летней туристки на роупджампинге

Елена Лобанова
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Следователи возбудили уголовное дело после смерти 23-летней туристки в Кабардино-Балкарии. Девушка погибла во время роупджампинга. Об этом сообщает ТАСС

Все произошло около 15:00 1 мая. 23-летняя туристка из Пятигорска решила прыгнуть со скалы в Чегемском районе. В последнее время роупджампинг — прыжок с высоты на альпинистской веревке — набирает большую популярность. 

Следователи считают, что организаторы выбрали неправильную длину веревки, из-за чего девушка в полете ударилась о скалу и погибла. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

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