Сладков рассказал, что смущает в моратории на удары по энергетике России и Украины

При введении моратория на удары по энергетической инфраструктуре России и Украины остается открытым вопрос о том, как определить, кто нанес первый удар, написал военкор Александр Сладков в телеграм-канале.

Так он прокомментировал информацию, что при нарушении соглашения одной из сторон договоренности перестанут действовать автоматически.

«И можно будет стрелять дальше. А как определить, откуда прилетел дрон?» — задался вопросом Сладков.

Во вторник Москва и Вашингтон согласовали список российских и украинских объектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме.

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Эта мера действует с 18 марта на протяжении 30 дней и может быть продлена.