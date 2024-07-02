Вторник, 2 июля, 2024

Сколько продлится аномальная жара в Рязанской области

Автор: 7info

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Изображение от LipikStockMedia на Freepik

Жители Рязани и области неделю страдают от сильной жары. Дневные и ночные температуры в регионе выше нормы.

О том, сколько продлится аномальная жара, можно приблизительно узнать из метеопредупреждения, опубликованного региональным ГУ МЧС России. По данным ведомства, аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов сохранится минимум до 5 июля.

Рекомендации врачей

Пейте больше воды: Врачи рекомендуют увеличивать потребление воды до 2-2,5 литров в день, избегая при этом сладких и алкогольных напитков, которые могут ухудшить состояние.

Поддерживайте прохладу в помещении: Закрывайте окна и используйте плотные шторы, чтобы защитить дом от солнечных лучей. Включайте вентиляторы и кондиционеры, но избегайте направленного потока воздуха на тело.

Прохладный душ: Регулярные прохладные души помогут снизить температуру тела, однако избегайте слишком холодной воды, чтобы не вызвать спазм сосудов.

Правильное питание: Включайте в рацион легкие блюда из курицы, рыбы, овощей и фруктов, которые легко усваиваются и содержат много жидкости. Избегайте жирных и жареных блюд, а также фастфуда​​.

Ограничьте физическую активность: Важно снизить физическую активность в часы максимальной жары, чтобы избежать перегрева организма.

Защита от солнца: Носите легкую, светлую одежду, шляпы и используйте солнцезащитные кремы при выходе на улицу.

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