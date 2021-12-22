Сюжет картины «Морозный день» из Рязанского художественного музея созвучен пейзажу, который нарисовала сегодня зима

Сегодня, 22 декабря, в Рязанской области зафиксирован температурный рекорд. За последние 50 лет наблюдений столбики термометра приблизились к отметке в минус 30 градусов.

За окном настоящая зимняя стужа. А в Рязанском художественном музее живёт картина, которую можно назвать синонимом сегодняшнего дня. Это полотно Ивана Куриленко «Морозный день», созданное в 1926 году.

В рубрике «День шедевра» Мария Киселёва — старший научный сотрудник музея, рассказывает о ней.

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Скульптур и художник Иван Куриленко – выпускник московского училища живописи, ваяния и зодчества.

В 20-х годах прошлого века мастер приезжает в Рязань и вскоре становится директором Рязанского художественно — педагогического техникума.

Григорий Вагнер, чьё имя сегодня носит это учебное заведение, был его учеником и вспоминал:

— Можно сказать, что Куриленко привёз в Рязань любовь к ярким краскам природы, воздушной среде, к открытому чувству радости от красоты окружающего мира.

«Морозный день» — любимая картина Вагнера. На полотне изображена рязанская речушка Лыбедь с заиндевевшими от мороза деревьями на фоне зимнего неба.

Вагнер вспоминал:

— Сиреневый тон инея казался мне невероятным откровением.

Действительно, когда смотришь на картину, погружаешься в атмосферу звенящего морозного дня.

И этот сюжет так созвучен картине, которую нарисовала зима сегодня за окном.