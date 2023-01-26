Синоптики обещают россиянам 100 часов климатического кошмара с 27 января

С 27 января в некоторых регионах России радикально изменится погода. Климатический кошмар будет длиться около 100 часов, сообщает РИА ФАН, ссылаясь на синоптиков.

Сильные дожди атакуют жителей регионов Сибири с пятницы. Снег пройдет в Новосибирске в субботу. До вторника будут идти осадки в Томске. К счастью, экстремальных морозов метеорологи не ждут — минимальная температура — минус 8 градусов.

Климатический кошмар на Дальнем Востоке начнётся 27 января, продлится около четырех дней. До понедельника жителей Хабаровска ожидают сильные морозы до минус 33 градусов ночью, 23 градусов ниже нуля днём

Ухудшения погоды стоит ожидать и жителям Свердловской области. Здесь жизнь людей осложнит сильный ветер скоростью 21 м/с и 27 м/с в горах. Объявлен оранжевый уровень опасности.