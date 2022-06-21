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Вторник, 21 июня, 2022

  «Сидящая обнажённая натурщица» С.Г. Никифорова

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  «Сидящая обнажённая натурщица» С.Г. Никифорова

В рубрике «День шедевра» мы представляем вашему вниманию работу художника Семёна Гавриловича Никифорова – выпускника, а затем и преподавателя Московского училища живописи, ваяния и зодчества — « Сидящая обнажённая натурщица».

С 1900 по 1903 год Никифоров обучался в портретном классе у Валентина Серова.

Сидящая «Обнажённая натурщица» написана как раз в 1903 году и ,несомненно, является одной из лучших ученических работ мастера.

Экспрессивная манера письма, внимательное отношение к передаче световых эффектов…..  Как тонко, точно и деликатно мастер передаёт красоту обнажённого женского тела.

Никифоров женился на своей однокурснице – художнице О.Н. Натальиной, имение которой находилось  на Рязанской Земле, куда часто приезжал живописец из Москвы.

Большая часть наследия Семёна Гавриловича Никифорова хранится в Рязанском художественном музее.

 Художник «ушёл»  в 35 лет – на взлёте таланта и сил. Но так много успел сделать за свою яркую и творческую жизнь.

  «Сидящая обнажённая натурщица» С.Г. Никифорова
  «Сидящая обнажённая натурщица» С.Г. Никифорова
  «Сидящая обнажённая натурщица» С.Г. Никифорова
  «Сидящая обнажённая натурщица» С.Г. Никифорова
  «Сидящая обнажённая натурщица» С.Г. Никифорова
  «Сидящая обнажённая натурщица» С.Г. Никифорова
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