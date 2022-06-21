  «Сидящая обнажённая натурщица» С.Г. Никифорова

В рубрике «День шедевра» мы представляем вашему вниманию работу художника Семёна Гавриловича Никифорова – выпускника, а затем и преподавателя Московского училища живописи, ваяния и зодчества — « Сидящая обнажённая натурщица».

С 1900 по 1903 год Никифоров обучался в портретном классе у Валентина Серова.

Сидящая «Обнажённая натурщица» написана как раз в 1903 году и ,несомненно, является одной из лучших ученических работ мастера.

Экспрессивная манера письма, внимательное отношение к передаче световых эффектов….. Как тонко, точно и деликатно мастер передаёт красоту обнажённого женского тела.

Никифоров женился на своей однокурснице – художнице О.Н. Натальиной, имение которой находилось на Рязанской Земле, куда часто приезжал живописец из Москвы.

Большая часть наследия Семёна Гавриловича Никифорова хранится в Рязанском художественном музее.

Художник «ушёл» в 35 лет – на взлёте таланта и сил. Но так много успел сделать за свою яркую и творческую жизнь.