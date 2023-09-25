Шумную компанию мигрантов задержали полицейские на Московском шоссе Рязани

Вечером 24 сентября на Московском шоссе Рязани наряд ППС по наводке неравнодушных граждан проверил шумную компанию мигрантов. Выявлены различные нарушения, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Группа граждан одной из стран Средней Азии приехала на заработки в Рязань. Трое иностранцев находятся в России с нарушением миграционного законодательства. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

В компании находился водитель автомобиля. У мужчины не оказалось ОСАГО. Прибывшие на место сотрудники ДПС выяснили: иностранец лишен права управления транспортным средством, но права вовремя не сдал.

Водителя привлекут к установленной законом ответственности.