Штормовое предупреждение объявлено в Сочи: ожидают ливни с градом и сильным ветром

Синоптики прогнозируют ливни, град, сход селевых потоков на территории Сочи до 27 июля, сообщает региональный главк МЧС.

«На основании штормового предупреждения …от Краснодарского ЦГМС… С вечера и до конца суток 26 июля, а также в течение суток 27 июля 2022 города на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистое усиление ветра 20-22 м/с», — говорится в сообщении.

На фоне ливней возможны резкий подъем уровня воды на малых реках, а также сход селя.

В минувшую субботу в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд ДТП, повредили 28 домов. По данным регионального СК РФ, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина. Из-за непогоды по всему Сочи был объявлен режим ЧС.