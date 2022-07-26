Штормовое предупреждение объявлено в Сочи: ожидают ливни с градом и сильным ветром

Синоптики прогнозируют ливни, град, сход селевых потоков на территории Сочи до 27 июля, сообщает региональный главк МЧС.
На фоне ливней возможны резкий подъем уровня воды на малых реках, а также сход селя.
В минувшую субботу в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд ДТП, повредили 28 домов. По данным регионального СК РФ, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина. Из-за непогоды по всему Сочи был объявлен режим ЧС.