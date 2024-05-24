Шоу «Светлаков+» стартует на ТНТ уже сегодня 

Этим вечером в 22:00 на канале ТНТ пройдет премьера нового скетч-шоу «Светлаков+» (16+) – совместного проекта канала ТНТ и студии Сергея Светлакова «SVERDЛOVSК». В формате коротких роликов актёр, телеведущий и звезда комедии Сергей Светлаков будет шутить над самыми разными ситуациями на злобу дня. В свежем проекте он появляться в семи разных образах. Хорошая новость для всех фанатов «Нашей Раши»: с некоторыми из героев «Светлаков+» они хорошо знакомы.

Так, например, алчная учительница из Воронежа Снежана Денисовна больше не занимается поборами с учеников и их родителей. Она расширила свою «аудиторию» и после увольнения из школы нашла работу телевизионной гадалки. В первом же эпизоде она попробует снять «жирный сглаз» с доверчивой зрительницы.

Озабоченный подросток Славик превратился в Вячеслава Сергеевича, но серьезнее не стал. Теперь у героя есть работа мечты – в аквапарке, где он целыми днями глазеет на девушек в бикини. Ну, а знакомиться с красотками подбивает своего взрослого сына Димона (Александр Новиков). В ход идет даже афродизиак. Впрочем, последствия хитрости окажутся непредсказуемыми.

Ну, а Сергей Юрьевич Беляков из Таганрога по-прежнему сидит на диване и комментирует то, что показывают на голубом экране. Вместе с женой (Светлана Листова) он попытается выиграть кругленькую сумму в телевизионную лотерею.

В шоу появятся и новые герои. Например, иностранец Рихард – специалист по выживанию в экстремальных условиях. Ему удалось подняться на горные вершины и не оказаться съеденным племенем каннибалов. Теперь Рихард щекочет себе нервы в России, познавая нашу повседневную жизнь. Для начала он идет в русскую баню. Удастся ли Рихарду сохранить жизнь и здоровье в парилке?! Вот главный вопрос.

Также в первом выпуске «Светлаков+» зрители познакомятся с офисным клерком Кириллом. Он пристрастился к бутылке и страдает от видений – мужчине «является» огромная Белка (Демис Карибидис), подбивающая его на алкогольные «подвиги». Например, помериться силой с охранником супермаркета.

Однако, это еще не все персонажи! С другими героями – чиновником-коррупционером, потерявшемся в собственном доме, и охранником Игорем Санычем, работающим на юного блогера, зрители познакомятся в следующих выпусках.

Сергей Светлаков: автор, актёр и продюсер: «У каждого героя «Светлаков +» есть какая-то своя драматургическая линия. Мне хотелось, чтобы это было нетривиально, а не просто сиюминутный набор встроенных шуток, сказанный в разных париках».