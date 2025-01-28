SHOT: беспилотник ВСУ взорвался в паре километров от квартиры сына Макаревича*

Ближайший взрыв украинского беспилотника произошел в паре километров от квартиры Ивана Макаревича, выяснил SHOT .

На днях его отец, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* заявил, что не финансирует ВСУ, поскольку боится гибели сына из-за украинской ракеты.

По данным телеграм-канала, музыкант передал ему свою долю в двухкомантной квартире на Ленинском проспекте.

«Когда украинские беспилотники последний раз долетали до Москвы, они атаковали здания в нескольких кварталах от дома Макаревича-младшего», — говорится в публикации. Реклама

Иван Макаревич не уезжал из страны и не делал антироссийских высказываний. Он продолжает активно сниматься в кино и выступать как режиссер.

*Внесен в реестр иноагентов.