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Общество

SHOT: беспилотник ВСУ взорвался в паре километров от квартиры сына Макаревича*

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Ближайший взрыв украинского беспилотника произошел в паре километров от квартиры Ивана Макаревича, выяснил SHOT.

На днях его отец, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* заявил, что не финансирует ВСУ, поскольку боится гибели сына из-за украинской ракеты.

По данным телеграм-канала, музыкант передал ему свою долю в двухкомантной квартире на Ленинском проспекте.

«Когда украинские беспилотники последний раз долетали до Москвы, они атаковали здания в нескольких кварталах от дома Макаревича-младшего», — говорится в публикации.

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Иван Макаревич не уезжал из страны и не делал антироссийских высказываний. Он продолжает активно сниматься в кино и выступать как режиссер.

*Внесен в реестр иноагентов.

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