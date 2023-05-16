Школьный музей села Алёшня Рязанской области хранит память о земляках, защищавших Родину

Команда проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» побывала в школьном музее Алёшинской основной школы Рыбновского района Рязанской области.

В ходе экскурсии по экспозиции удалось получить информацию об истории музея.

Благодаря совместному труду музейных педагогов и школьников в период с 2010 по 2020 год, были найдены места захоронения земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, считавшихся пропавшими без вести. Удалось по согласованию с военкоматами увековечить память воинов-уроженцев Рыбновского района в п. Красный Бор Ленинградской области, в п. Давыдово Старорусского района Тверской области и в других населённых пунктах нашей страны. Собран материал о женщинах-трактористках Рыбновского района: Горюновой М.А., Овечкиной Е.Е., Емельяновой Р.Т., Анисимовой А.М., полном кавалере ордена Славы Дубове И.В.

Современная экспозиция музея посвящена героям Великой Отечественной войны, родившимся в Рыбновском районе. На стендах представлены биографии односельчан. Крутьев Пётр Михайлович родился в 1918 году в селе Алёшня. Воевал на Западном, Ленинградском, Белорусском фронтах. Участвовал в войне с Японией. Копейкин Николай Иванович, ушёл на фронт в 1941 году. В 1942 году участвовал в прорыве блокады под Шлиссельбургом, минёр, строил ледяную дорогу.

Учащиеся и педагоги школы продолжают поисковую работу.