Шедевр Рязанского художественного музея «Синий день. Ростов Великий»

Еженедельно в рубрике «День шедевра» мы с Марией Киселёвой – старшим научным сотрудником Рязанского художественного музея, рассказываем о картинах великих мастеров живописи.

Сегодня мы представляем вашему вниманию обзор картины Константина Юона «Синий день. Ростов Великий».

Художник по праву занимает особое место в истории русского искусства. Он родился в Москве, его детство прошло в Лефортово, он рано начал рисовать и чертить.

Увлечение переросло в профессию. Он поступает в московское художественное училище живописи, ваяния и зодчества на архитектурный факультет.

Но, поняв, что живопись его привлекает больше, Константин Фёдорович переводится на профильное отделение.

Юон учится у Валентина Серова, называя мастера своей художественной совестью.

По окончании училища юный художник отправляется в заграничную поездку. Посетив Германию, Францию, Швейцарию и Италию он продолжает путешествие по России. Посещает южный Кавказ и понимает, что «художническое счастье» нужно искать только на родине.

В 1906 году была написана картина «Синий день. Ростов Великий». Картину можно читать, как книгу. Глядя на полотно зритель погружается в атмосферу солнечного мартовского дня города.

Ростовский кремль, маковки церквей, синее небо, которое отражается в лужах от тающего не по дням, а по часам снега и обычная жизнь, которую ведут горожане. Лошадиные повозки, мужики и бабы, ребятня, которая снуёт и резвится между делами взрослых.

Картина представляет собой сплав архитектурного пейзажа и бытового жанра. Перед нами открывается панорама древнего русского города.

Художник в письме к другу делился впечатлениями от своей работы.

— Живу в Ростове. Светит яркое солнце. Воскресенье… Голубое небо, колокольный звон, как я это люблю, — писал Константин Юон.