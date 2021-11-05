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Пятница, 5 ноября, 2021
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Шедевр Рязанского художественного музея «Синий день. Ростов Великий»

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Еженедельно в рубрике «День шедевра» мы с Марией Киселёвой – старшим научным сотрудником Рязанского художественного музея, рассказываем о картинах великих мастеров живописи.

Сегодня мы представляем вашему вниманию обзор картины  Константина Юона «Синий день. Ростов Великий».

Художник по праву занимает особое место в истории русского искусства. Он родился в Москве, его детство прошло в Лефортово, он рано начал рисовать и чертить.

Увлечение переросло в профессию. Он поступает в  московское художественное училище живописи, ваяния и зодчества на архитектурный факультет.

Но, поняв, что живопись его привлекает больше, Константин Фёдорович переводится на профильное отделение.

Юон учится у Валентина Серова, называя мастера своей художественной совестью.

По окончании училища юный художник отправляется в заграничную поездку. Посетив Германию, Францию, Швейцарию и Италию он продолжает путешествие по России. Посещает южный Кавказ и понимает, что «художническое счастье» нужно искать только на родине.

В 1906 году была написана картина «Синий день. Ростов Великий».   Картину можно читать, как книгу. Глядя на полотно зритель погружается в атмосферу солнечного мартовского дня  города.

Ростовский кремль, маковки церквей, синее небо, которое отражается в лужах от тающего не по дням, а по часам снега  и обычная жизнь, которую ведут горожане. Лошадиные повозки, мужики и бабы, ребятня, которая снуёт и резвится между делами взрослых.

Картина представляет собой сплав архитектурного пейзажа и бытового жанра. Перед нами открывается панорама древнего русского города.

 Художник в письме к другу делился впечатлениями от своей работы.

 —  Живу в Ростове. Светит яркое солнце. Воскресенье… Голубое небо, колокольный звон, как я это люблю, — писал Константин Юон.

Шедевр Рязанского художественного музея «Синий день. Ростов Великий»
Шедевр Рязанского художественного музея «Синий день. Ростов Великий»
Шедевр Рязанского художественного музея «Синий день. Ростов Великий»
Шедевр Рязанского художественного музея «Синий день. Ростов Великий»
Шедевр Рязанского художественного музея «Синий день. Ростов Великий»
Шедевр Рязанского художественного музея «Синий день. Ростов Великий»
Шедевр Рязанского художественного музея «Синий день. Ростов Великий»
Шедевр Рязанского художественного музея «Синий день. Ростов Великий»
Шедевр Рязанского художественного музея «Синий день. Ростов Великий»
Шедевр Рязанского художественного музея «Синий день. Ростов Великий»
Шедевр Рязанского художественного музея «Синий день. Ростов Великий»

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