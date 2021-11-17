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Среда, 17 ноября, 2021
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Шедевр Алексея Саврасова «Зимний день. Москва» вдохновляет наших современников на создание стихов

7info7

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Мы продолжаем знакомить вас  с шедеврами Рязанского художественного музея и предлагаем сюжет о картине Алексея Саврасова «Зимний день. Москва».

Алексей Саврасов – родоначальник русского лирического пейзажа. В постоянной экспозиции музея его картина «Зимний день. Москва».

Сюжет картины на первый взгляд достаточно прост…. Зимняя дорога на окраине Москвы с вековыми заснеженными деревьями, покрытыми инеем.

Художник сознательно обращает наше внимание не на удивительную пышность и богатство русской природы, а на внешний, казалось бы, ничем не примечательный уголок, мимо которого можно пройти несколько раз в день и не замечаем удивительной внутренней красоты, скрытой во внешне обычном.

 — Все смотрят, а художник видит,  — выражение, как нельзя лучше характеризующее творчество Алексея Саврасова.

Глубокие тени на снегу, дым, идущий из трубы, невероятно пронзительный, звенящий, хрустальный  морозный день и высокое голубое небо…

Говорят, что такой оттенок оно приобретает два раза в году – начале весны и в конце зимы.

Произведение написано в период расцвета творчества художника, спустя два года после знаменитых «Грачей», до сих пор вдохновляет. Наша современница – рязанский поэт Ирина Поликарпова, так описала впечатления от картины:

Когда морозы кружева плетут,

Как бы не старалась кружевница,

Поставить выше свой нелёгкий труд,

Ей всё равно с морозом не сравниться.

Зима и шьёт, и вяжет и прядёт,

Преображая тополя и крыши.

 И маковки церквей, столбы ворот.

Всё смотрится торжественней  и выше.

Шедевр Алексея Саврасова «Зимний день. Москва» вдохновляет наших современников на создание стихов
Шедевр Алексея Саврасова «Зимний день. Москва» вдохновляет наших современников на создание стихов
Шедевр Алексея Саврасова «Зимний день. Москва» вдохновляет наших современников на создание стихов
Шедевр Алексея Саврасова «Зимний день. Москва» вдохновляет наших современников на создание стихов
Шедевр Алексея Саврасова «Зимний день. Москва» вдохновляет наших современников на создание стихов
Шедевр Алексея Саврасова «Зимний день. Москва» вдохновляет наших современников на создание стихов
Шедевр Алексея Саврасова «Зимний день. Москва» вдохновляет наших современников на создание стихов
Шедевр Алексея Саврасова «Зимний день. Москва» вдохновляет наших современников на создание стихов

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