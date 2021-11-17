Шедевр Алексея Саврасова «Зимний день. Москва» вдохновляет наших современников на создание стихов

Мы продолжаем знакомить вас с шедеврами Рязанского художественного музея и предлагаем сюжет о картине Алексея Саврасова «Зимний день. Москва».
Алексей Саврасов – родоначальник русского лирического пейзажа. В постоянной экспозиции музея его картина «Зимний день. Москва».
Сюжет картины на первый взгляд достаточно прост…. Зимняя дорога на окраине Москвы с вековыми заснеженными деревьями, покрытыми инеем.
Художник сознательно обращает наше внимание не на удивительную пышность и богатство русской природы, а на внешний, казалось бы, ничем не примечательный уголок, мимо которого можно пройти несколько раз в день и не замечаем удивительной внутренней красоты, скрытой во внешне обычном.
— Все смотрят, а художник видит, — выражение, как нельзя лучше характеризующее творчество Алексея Саврасова.
Глубокие тени на снегу, дым, идущий из трубы, невероятно пронзительный, звенящий, хрустальный морозный день и высокое голубое небо…
Говорят, что такой оттенок оно приобретает два раза в году – начале весны и в конце зимы.
Произведение написано в период расцвета творчества художника, спустя два года после знаменитых «Грачей», до сих пор вдохновляет. Наша современница – рязанский поэт Ирина Поликарпова, так описала впечатления от картины:
Когда морозы кружева плетут,
Как бы не старалась кружевница,
Поставить выше свой нелёгкий труд,
Ей всё равно с морозом не сравниться.
Зима и шьёт, и вяжет и прядёт,
Преображая тополя и крыши.
И маковки церквей, столбы ворот.
Всё смотрится торжественней и выше.
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