Сергей Миронов призвал остановить поборы, разъединяющие страну

Система платных дорог, туристических сборов разделяет граждан единой страны по месту жительства и доходам. Об этом председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов написал в своем телеграм-канале, комментируя расширение платы на МСД.

С 15 февраля за проезд по Московскому скоростному диаметру будут платить не только приезжие, но и москвичи, и жители Подмосковья. Для них плата вводится в часы пик.

«Логичное продолжение тех подходов, которые и вовсе не надо было применять, – написал глава СРЗП. – Улучшенные платные дороги между городами, затем внутри городов. Что дальше? Платный въезд в сами города, округа, отдельные районы? И это почти уже есть. Туристический налог теперь могут вводить в любом муниципалитете, в любом райцентре – хоть для приезжих, хоть для местных. Все эти поборы разъединяют нашу большую страну, разделяют людей по месту жительства, по уровню доходов. Так нельзя! Пора уже остановиться!»