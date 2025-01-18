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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru
Общество

Сергей Миронов призвал остановить поборы, разъединяющие страну

Алексей Самохин

Система платных дорог, туристических сборов разделяет граждан единой страны по месту жительства и доходам. Об этом председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов написал в своем телеграм-канале, комментируя расширение платы на МСД. 

С 15 февраля за проезд по Московскому скоростному диаметру будут платить не только приезжие, но и москвичи, и жители Подмосковья. Для них плата вводится в часы пик.   

«Логичное продолжение тех подходов, которые и вовсе не надо было применять, – написал глава СРЗП. – Улучшенные платные дороги между городами, затем внутри городов. Что дальше? Платный въезд в сами города, округа, отдельные районы? И это почти уже есть. Туристический налог теперь могут вводить в любом муниципалитете, в любом райцентре – хоть для приезжих, хоть для местных. Все эти поборы разъединяют нашу большую страну, разделяют людей по месту жительства, по уровню доходов. Так нельзя! Пора уже остановиться!»

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