Сергей Миронов настаивает на пересчете пенсий работающим пенсионерам

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что действующий порядок индексации пенсий работающих граждан по-прежнему стимулирует пожилых россиян прекращать трудовую деятельность.

«Индексация наконец-то распространилась и на работающих пенсионеров, чего мы добивались восемь лет. Но справедливость восстановлена лишь частично. Прибавку в размере инфляции считают от суммы, которую пенсионер получал бы, если б не работал, но плюсуют ее к текущей выплате. А хочешь пенсию, где учтены пропущенные индексации – бросай работу. У нас повсеместный дефицит кадров, но вместо того, чтобы сохранять опытных работников, их, как и прежде, выталкивают прочь. Или заставляют уходить в тень, где те не платят ни налоги, ни соцвзносы», – отметил парламентарий.

Лидер СРЗП считает, что действующий порядок является продолжением прежней политики Минфина, когда многие пенсионеры формально увольнялись, чтобы получить полноценную пенсию.

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«Наша фракция уже внесла в Госдуму поправку, чтобы работающим пенсионерам произвели перерасчет за все пропущенные годы и компенсировали недоплаченные суммы, соответствующее предложение направлено и в правительство. Скорых перемен не обещаю, но жизнь показала, что нам хватает настойчивости, чтобы добиться своего», – заключил Миронов.