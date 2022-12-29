Семья с 1,5-летней дочерью погибла на пожаре в Омске

В Омске следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели семьи с ребёнком на пожаре. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

ЧП в многоквартирном доме на Космическом проспекте случилось вечером 28 декабря. Сообщение о пожаре поступило в 20.40. По предварительным данным, продуктами горения отравились насмерть 1,5-годовалая девочка и ее родители — мужчина, 1993 года рождения, и женщина, 1982 года рождения.

Предварительная версия возникновения пожара — перекал электроплиты. Точную причину назовут эксперты.

Расследование продолжается.