Четверг, 29 декабря, 2022
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Семья с 1,5-летней дочерью погибла на пожаре в Омске

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В Омске следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели семьи с ребёнком на пожаре. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

ЧП в многоквартирном доме на Космическом проспекте случилось вечером 28 декабря. Сообщение о пожаре поступило в 20.40. По предварительным данным, продуктами горения отравились насмерть 1,5-годовалая девочка и ее родители — мужчина, 1993 года рождения, и женщина, 1982 года рождения.

Предварительная версия возникновения пожара — перекал электроплиты. Точную причину назовут эксперты.

Расследование продолжается.

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