Среда, 17 июля, 2024

Семья погорельцев из Шацка попросила о помощи

Автор: 7info7

Опубликовано

Семья погорельцев из Шацка попросила о помощи. Пост опубликован в группе Шацк 18+.

Трагедия произошла днём 14 июля. Частный дом на улице Энгельса тушили с помощью 3-х единиц техники 6 пожарных. Однако спасти дом и хозпостройку не удалось.

Сообщается, что огонь уничтожил мебель, технику, одежду. Теперь семья нуждается в денежной помощи и ремонте жилья. Они с благодарностью примут постельное белье, полотенца и прочее.

Семья примет:
Одежду: мужская — 50-52 р-р., женская — 48-50 р-р.
Обувь: мужская — 43 размер, женская — 38 размер.

Все, кто хочет помочь погорельцам деньгами, могут сделать перевод по номеру 8-920-978-4056 (Ирина Николаевна Л., СберБанк). По этому же номеру можно обратиться по любым вопросам, связанным с передачей вещей.

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