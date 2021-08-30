Сбербанк и Mastercard помогут сэкономить на проезде в Рязани

С 01 сентября 2021 года в Рязани действует совместная акция Сбербанка и Mastercard «Каждая поездка дешевле с бесконтактной картой Mastercard». При оплате проезда в общественном транспорте города держатели банковских карт платежной системы Mastercard любого российского банка получат скидку в размере 2 рублей. Для совершения оплаты достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay или другие устройства. Проехать по сниженной стоимости можно будет по 30 ноября 2021 года включительно.

Акция проводится оператором «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ» при поддержке платёжной системы Mastercard, администрации Рязани и Сбербанка.

Оплатить проезд банковской картой можно как в муниципальном, так и в коммерческом транспорте города – миниавтобусах и автолайнах.

Татьяна Секретарева, заместитель управляющего Рязанским отделением ПАО Сбербанк:

Мы считаем важным поддерживать инициативы, которые позволят жителям Рязани оплачивать проезд в общественном транспорте быстро и с выгодой. С внедрением новых платёжных решений существенно сократилось время посадки и время на оплату. Надеюсь, что предоставление скидки на проезд вызовет у жителей города только положительные эмоции и будет способствовать увеличению числа людей, которые используют для оплаты банковские карты. В случае, если у вас нет карты Mastercard, вы можете оформить её в любом офисе Сбербанка или через сервис Сбербанк Онлайн.

Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России:

По данным Mastercard, с каждым годом россияне всё активнее используют бесконтактную технологию для повседневных платежей. Такую популярность участники опросов объясняют тем, что оплата в одно касание картой или гаджетом – это удобно, безопасно и помогает экономить время. Мы в Mastercard прилагаем все усилия для того, чтобы эта технология была доступна как можно шире, в том числе и на транспорте. Такая возможность безналичной оплаты есть и в Рязани, и вместе со Сбербанком и при поддержке администрации города мы рады объявить о старте специальной акции на транспорте. Для держателей карт платежной системы Mastercard она будет проводиться в городе впервые, и мы знаем, что её очень ждут жители, – отметил Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России.

Зурначёва Елена, Исполнительный директор ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ»:

Долгожданная для пассажиров совместная с платежной системой Mastercard акция в нашем городе проводится впервые. Она направлена на снижение стоимости проезда и популяризации бесконтактной оплаты картами Mastercard в Рязани. Надеемся, что гости и жители города оценят преимущества бесконтактных платежей и возможность экономить на проезде!

Сбербанк и Mastercard помогут сэкономить на проезде в Рязани

С 01 сентября 2021 года в Рязани действует совместная акция Сбербанка и Mastercard «Каждая поездка дешевле с бесконтактной картой Mastercard». При оплате проезда в общественном транспорте города держатели банковских карт платежной системы Mastercard любого российского банка получат скидку в размере 2 рублей. Для совершения оплаты достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay или другие устройства. Проехать по сниженной стоимости можно будет по 30 ноября 2021 года включительно.

Акция проводится оператором «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ» при поддержке платёжной системы Mastercard, администрации Рязани и Сбербанка.

Оплатить проезд банковской картой можно как в муниципальном, так и в коммерческом транспорте города – миниавтобусах и автолайнах.

Татьяна Секретарева, заместитель управляющего Рязанским отделением ПАО Сбербанк:

Мы считаем важным поддерживать инициативы, которые позволят жителям Рязани оплачивать проезд в общественном транспорте быстро и с выгодой. С внедрением новых платёжных решений существенно сократилось время посадки и время на оплату. Надеюсь, что предоставление скидки на проезд вызовет у жителей города только положительные эмоции и будет способствовать увеличению числа людей, которые используют для оплаты банковские карты. В случае, если у вас нет карты Mastercard, вы можете оформить её в любом офисе Сбербанка или через сервис Сбербанк Онлайн.

Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России:

По данным Mastercard, с каждым годом россияне всё активнее используют бесконтактную технологию для повседневных платежей. Такую популярность участники опросов объясняют тем, что оплата в одно касание картой или гаджетом – это удобно, безопасно и помогает экономить время. Мы в Mastercard прилагаем все усилия для того, чтобы эта технология была доступна как можно шире, в том числе и на транспорте. Такая возможность безналичной оплаты есть и в Рязани, и вместе со Сбербанком и при поддержке администрации города мы рады объявить о старте специальной акции на транспорте. Для держателей карт платежной системы Mastercard она будет проводиться в городе впервые, и мы знаем, что её очень ждут жители, – отметил Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России.

Зурначёва Елена, Исполнительный директор ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ»: