С 01 сентября 2021 года в Рязани действует совместная акция Сбербанка и Mastercard «Каждая поездка дешевле с бесконтактной картой Mastercard». При оплате проезда в общественном транспорте города держатели банковских карт платежной системы Mastercard любого российского банка получат скидку в размере 2 рублей. Для совершения оплаты достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay или другие устройства. Проехать по сниженной стоимости можно будет по 30 ноября 2021 года включительно.
Акция проводится оператором «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ» при поддержке платёжной системы Mastercard, администрации Рязани и Сбербанка.
Оплатить проезд банковской картой можно как в муниципальном, так и в коммерческом транспорте города – миниавтобусах и автолайнах.
Татьяна Секретарева, заместитель управляющего Рязанским отделением ПАО Сбербанк:
Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России:
Зурначёва Елена, Исполнительный директор ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ»:
Сбербанк и Mastercard помогут сэкономить на проезде в Рязани
С 01 сентября 2021 года в Рязани действует совместная акция Сбербанка и Mastercard «Каждая поездка дешевле с бесконтактной картой Mastercard». При оплате проезда в общественном транспорте города держатели банковских карт платежной системы Mastercard любого российского банка получат скидку в размере 2 рублей. Для совершения оплаты достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay или другие устройства. Проехать по сниженной стоимости можно будет по 30 ноября 2021 года включительно.
Акция проводится оператором «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ» при поддержке платёжной системы Mastercard, администрации Рязани и Сбербанка.
Оплатить проезд банковской картой можно как в муниципальном, так и в коммерческом транспорте города – миниавтобусах и автолайнах.
Татьяна Секретарева, заместитель управляющего Рязанским отделением ПАО Сбербанк:
Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России:
Зурначёва Елена, Исполнительный директор ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ»:
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