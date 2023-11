В среду, 22 ноября, возникли проблемы с доступом к социальной сети ВКонтакте.

При попытке зайти на сайт появляется страница с надписью «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later».

О невозможности попасть в ВК сообщили пользователи из разных регионов.