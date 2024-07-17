Среда, 17 июля, 2024

С выгодой по пути: Tele2 делает автопутешествия своих абонентов комфортнее

Автор: 7info7

Опубликовано

Tele2 совместно с партнерами запустил выгодные предложения для абонентов, которые предпочитают путешествовать на автомобиле. Клиенты оператора получат скидки на топливо, покупку транспондера, бронирование отелей, экскурсии и подарки в сети кафе.

По данным туристической платформы big data Tele2 62% клиентов оператора в 2024 году выбирают автомобильные путешествия.

На этот раз компания совместно с партнерами подготовила акцию для автолюбителей к сезону отпусков.Предложение включает скидку на топливо 5 руб. с каждого литра в сервисе «Яндекс.Заправки», скидку 15% на покупку транспондера T-pass «Автодор» для проезда по платным дорогам, скидку 10% на бронирование отелей в сервисе «OneTwoTrip», скидку 10% на экскурсии в сервисе «Спутник», а также четыре пончика в подарок в федеральной сети кафе «Помпончик». Предложение доступно абонентам Tele2 с 8 июля по 8 сентября 2024 года.

Tele2 регулярно улучшает условия для автомобильных путешествий абонентов и запускает новые предложения. Клиенты оператора и ранее могли получить скидку на топливо. Теперь же ассортимент бонусов и подарков для автомобилистов значительно расширился. Tele2 всегда поддерживает образ жизни клиентов, поэтому непрерывно работает над релевантностью своих акций для разных сегментов аудитории бренда.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280
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