14.8 C
Рязань
Среда, 12 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

С 25 мая из Белгорода начнут летать самолеты на Кипр

Елена Лобанова
- Advertisement -

С 25 мая из Белгорода начнут летать самолеты в Ларнаку на Кипре. Об этом пишут «Белновости». 

На остров будут летать чартерные рейсы авиакомпании «Азур Эйр». Стоимость тура на двух человек на 7 дней и 6 ночей составляет от 44 000 рублей.

Самолеты будут летать из Белгорода каждый вторник в 03:10. Обратный рейс запланирован на 22:10 по местному времени. 

Напомним, для прилета в страну необходимо вакцинироваться «Спутником V». Если вы не сделали прививку, то нужно загрузить отрицательный пцр-тест на сайт. При этом анализ должен быть сделан в течение 72 часов до вылета. Второй тест нужно будет сдать в аэропорту, он обойдётся в 30 евро.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]