С 25 мая из Белгорода начнут летать самолеты на Кипр

- Advertisement -

С 25 мая из Белгорода начнут летать самолеты в Ларнаку на Кипре. Об этом пишут «Белновости».

На остров будут летать чартерные рейсы авиакомпании «Азур Эйр». Стоимость тура на двух человек на 7 дней и 6 ночей составляет от 44 000 рублей.

Самолеты будут летать из Белгорода каждый вторник в 03:10. Обратный рейс запланирован на 22:10 по местному времени.

Напомним, для прилета в страну необходимо вакцинироваться «Спутником V». Если вы не сделали прививку, то нужно загрузить отрицательный пцр-тест на сайт. При этом анализ должен быть сделан в течение 72 часов до вылета. Второй тест нужно будет сдать в аэропорту, он обойдётся в 30 евро.