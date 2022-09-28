С 1 октября школьное питание в Рязани подорожает

С 1 октября повышается стоимость завтраков и обедов в школьных столовых. Об этом сообщили в управлении образования и молодёжной политики Рязани.

Альтернативные платные завтраки будут стоить 63 рубля (сегодня 55 рублей), альтернативные платные обеды — 77 рублей (сейчас 65 рублей). Полдник для льготников всех классов подорожает до 15 рублей (сейчас 8,19 рублей).

Отмечается, что теперь все школьники смогут купить полдник за 25 рублей.

В прошлый раз увеличение стоимости питания в школах города произошло 1 января. Это объяснялось подорожанием продуктов.