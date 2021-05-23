С 1 июня в Рязанском районе откроют три пляжа и 28 мест массового отдыха

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Открытие пляжного сезона в Рязанском районе запланировано на 1 июня. К этому времени официально заработают три пляжа и 28 мест массового отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пляжи откроют на озере Ласковское, на территории ТРК «Окская жемчужина» и на Велье в Алеканово. Места массового отдыха организуют 13 поселений: Полянское, Мурминское, Подвязьевское, Заборьевское, Варсковское, Заокское, Окское, Листвянское, Семёновское, Дубровическое, Екимовское, Высоковское, Вышгородское.

Без пляжей и мест массового отдыха останутся в Дядькове, Льгове, Искре, Турлатове и Тюшеве.

Если верить прогнозам гидрометцентра, к 1 июня вода уже прогреется. Поэтому к этому времени водоемы подготовят к приему отдыхающих.