Рысь с котятами вышла на прогулку по Окскому заповеднику

В объектив фотоловушек попала семья рысей – мама и два котенка. Снимок опубликовали в группе Окского заповедника.

Отмечается, что в последний год рысь редко попадала под объективы фотоловушек. Рысята заметно подросли – на свет они появились весной. Сейчас мама активно охотится, чтобы прокормить котят, и обучает их этому. А вот отец семейства в воспитании детей участия не принимает. Он бродит по своим охотничьим тропам.

Самке приходится охотиться в 2-3 раза больше, чем самцу. Одной взрослой рыси пойманного зайца хватило бы на несколько дней, а детям, как отмечается, «подавай по зайцу в день, не меньше».