«Рыбарь»: погибшего генерала Москалика планировали повысить в должности

Погибшего при взрыве автомобиля начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика планировали повысить в должности, пишет телеграм-канала «Рыбарь».

По его данным, военного могли назначить на новый пост в рамках кадровых перестановок в Генеральном штабе ВС России.

«Москалика рассматривали как потенциального главу Национального центра управления обороной», — говорится в публикации.

Автор материала отметил, что генерала ценили за его системный подход и вдумчивость. По его мнению, почерк теракта схож с покушением на начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.

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Москалик погиб утром в пятницу при взрыве машины во дворе в подмосковной Балашихе. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.