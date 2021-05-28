Рязанскому рыбатлону исполнилось 10 лет

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28 мая 2021 года — юбилей у рыбатлона! Именно в этот день в 2011 году впервые в истории Рязани на Шумашском затоне прошли первые соревнования по этому новому, запатентованному ныне, виду спорта.

За 10 лет было официально проведено 77 соревнований: 53 поплавочных рыбатлона, 17 зимних и 7 спиннинговых рыбатлонов! Были также и неофициальные рыбатлоны в Удмуртии и Кадоме, детские и корпоративные рыбатлоны. Возраст рыбатлонистов, принявших участие в соревнованиях, — от 4 до 80 лет. Большое количество регионов РФ было представлено в этих эксклюзивных забегах в Рязанской области – от Санкт-Петербурга до Сахалина. И даже житель бельгийского Антверпена однажды участвовал!

Отличный подарок основателю рыбатлона Дмитрию Беляеву преподнесли на 1-м этапе этого сезона рыбатлонисты — суперкнигу с фотоисторией рыбатлона.

Очень трогательно было получить этот подарок от одного из рыбатлонистов – Андрея Гундина, — говорит Беляев. – В книге собрана вся история в фотографиях, причем, фотографии были выбраны не абы какие, а именно те, которые характеризовали тот или иной этап соревнований. Очень большая работа проделана. Просто супер!»







А история рыбатлона продолжается! Регистрация участников на 2 этап сезона-2021 идет на главной странице сайта rybatlon.ru.