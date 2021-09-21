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Вторник, 21 сентября, 2021
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Рязанский губернатор поручил усилить меры безопасности в учебных заведениях после трагедии в Перми

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Рязанский губернатор поручил усилить меры безопасности в учебных заведениях после трагедии в Перми

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После трагедии в Перми губернатор Рязанской области поручил региональному Минобразования, а сотрудникам МЧС и полицейским усилить меры безопасности в образовательных учреждениях. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

За последнее время это уже не первый такой случай. Все помнят стрельбу, которая произошла в гимназии в Казани в мае этого года. Такие трагедии не должны повторяться, — написал Любимов.

В ближайшее время в вузах, техникумах, школах, детсадах и учреждениях допобразования пройдут проверки. Специалисты оценят исправность и корректность работы систем безопасности.

Охранные предприятия, закреплённые за учебными заведениями, проверят на наличие необходимых документов и лицензий. Среди педагогов и персонала учреждений проведут тематические занятия о действиях в случае ЧС.

Мы обязаны максимально защитить учащихся, — добавил губернатор.

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