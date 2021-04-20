Рязанский бизнес-омбудсмен помог предприятию вернуть документы и технику

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Представители одной из организаций регион обратились за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаилу Пронину. Об этом сообщает пресс-секретарь уполномоченного.

Оказалось, что во время проверки на предприятии специалисты изъяли оргтехнику и документы. Михаил Пронин обратился в прокуратуру с просьбой о проведении проверки. После этого изъятое вернули владельцам.

Проведение совместных приёмов предпринимателей уполномоченным Михаилом Прониным и первым заместителем прокурора области Никитой Зубко уже стало постоянной практикой.