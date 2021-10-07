Рязанские полицейские задержали фальшивомонетчика с поддельными пятитысячными купюрами

В Рязани правоохранители арестовали 25-летнего жителя Милославского района, который подозревается в сбыте поддельных денег. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Как выяснили оперативники, мужчина расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами в магазинах на окраине города. Информация о подделках начала поступать от владельцев торговых точек.

Выяснилось, что у задержанного имеется 6 фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Их происхождение сейчас выясняют следователи.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.