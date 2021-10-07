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Четверг, 7 октября, 2021
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Рязанские полицейские задержали фальшивомонетчика с поддельными пятитысячными купюрами

Александр Ильин
Рязанские полицейские задержали фальшивомонетчика с поддельными пятитысячными купюрами
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В Рязани правоохранители арестовали 25-летнего жителя Милославского района, который подозревается в сбыте поддельных денег. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Как выяснили оперативники, мужчина расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами в магазинах на окраине города. Информация о подделках начала поступать от владельцев торговых точек. 

Выяснилось, что у задержанного имеется 6 фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Их происхождение сейчас выясняют следователи. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. 

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