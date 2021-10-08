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Пятница, 8 октября, 2021
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Рязанские активисты призвали мэрию сохранить голубые ели в центре города

Александр Ильин
Рязанские активисты призвали мэрию сохранить голубые ели в центре города
Фото: vk.com/cityprojects_rzn

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В Рязани активисты из «Городских проектов» просят администрацию города спасти голубые ели перед фасадом здания рядом с библиотекой Горького. Соответствующий пост появился в группе проекта во ВКонтакте. 

Урбанисты пишут, что вырубка уникальных деревьев планируется вовсе не по соображениям безопасности. 

«Рабочие хотят облегчить себе работу по установке лесов, и деревья им мешают», — написали в группе. 

Кроме того, активисты подвергли критике аргумент о затемнении деревьями окон первого этажа, поскольку их и так всегда закрывают жалюзи. 

Особое внимание урбанисты обратили на туи, которые планируется высадить на месте елей.

«Туи – не классно. Ещё не было в центре города общественного пространства, где они были бы уместны, хорошо прижились и украсили бы пейзаж», — сказано в посте. 

Активисты подчёркивают, что «каждое взрослое дерево в Рязани — на вес золота», поскольку в городе серьёзно стоит проблема с озеленением: одни растения засыхают, другие — болеют. 

«Давайте попробуем отстоять хотя бы ели!», — призывают рязанцев активисты.

  • Рязанские активисты призвали мэрию сохранить голубые ели в центре города
  • Рязанские активисты призвали мэрию сохранить голубые ели в центре города

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