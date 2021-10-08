Рязанские активисты призвали мэрию сохранить голубые ели в центре города

В Рязани активисты из «Городских проектов» просят администрацию города спасти голубые ели перед фасадом здания рядом с библиотекой Горького. Соответствующий пост появился в группе проекта во ВКонтакте.
Урбанисты пишут, что вырубка уникальных деревьев планируется вовсе не по соображениям безопасности.
Кроме того, активисты подвергли критике аргумент о затемнении деревьями окон первого этажа, поскольку их и так всегда закрывают жалюзи.
Особое внимание урбанисты обратили на туи, которые планируется высадить на месте елей.
Активисты подчёркивают, что «каждое взрослое дерево в Рязани — на вес золота», поскольку в городе серьёзно стоит проблема с озеленением: одни растения засыхают, другие — болеют.