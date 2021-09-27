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Понедельник, 27 сентября, 2021
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Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов

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Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов

Рязанская НПК провела открытый урок для студентов Рязанского госуниверситета, обучающихся по направлению «Нефтехимия». О природоохранных технологиях, внедряемых на заводе, и о производстве топлива с улучшенными экологическими свойствами молодёжи рассказали специалисты исследовательской группы испытательной лаборатории предприятия.

Студенты побывали в лаборатории и ознакомились с исследования, которые проводятся там более чем по 400 направлениям.  В лабораторию поступает продукция, которую предприятие выпускает на рынки. Сырьё и моторные топлива круглосуточно исследуют, ежедневно лаборатория производит до 500 отборов и 1500 испытаний.  Испытания проходят в том числе топлива «Евро 5» и «Евро 6»

Топливо «Евро 6», которое является одной из последних разработок «Роснефти», по нашим исследованиям, позволяет увеличить срок эксплуатации автомобиля на 12% и снизить токсичность выхлопа на 30%, — рассказал студентам руководитель исследовательской группы Михаил Есаулов.

  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов

Лаборатория Рязанской НПК включена в единый реестр аккредитованных лабораторий РФ. Исторически она является базовой площадкой для всех нефтеперерабатывающих предприятий НК «Роснефть». В 2019 году её перенесли в новое здание – Единый лабораторный корпус. Там внедрена умная система вентиляции, инженерные системы автоматически поддерживают в помещении необходимые температуру, влажность и воздухообмен.

По словам гендиректора компании Сергея Михайлова, модернизация производства Рязанской НПК направлено на сохранение и защиты окружающей среды.

Это ключевой приоритет в работе компании, который лежит в основе технологических и в ряде социальных проектов завода, — сказал он.

Отметим, что работники нефтезавода ежегодно становятся участниками экологических акций, организуют и проводят экопросветительские мероприятия для школьников и студентов, формируя тем самым бережное отношение к окружающей среде у молодёжи.

В этом году нефтезавод проводил мероприятия по озеленению и благоустройству Рязани. В сентябре нефтяники высадили 100 саженцев пирамидального тополя в Дашково-Песочне, в апреле – заложили дубовую рощу в Турлатове, в мае – озеленили четыре городских парка, бульвары и улицы города. В рамках акции «Сад памяти в школе» завод передал саженцы дуба и липы в образовательные учреждения. Кроме того, сотрудники компании выходили на городские субботники.

Также предприятие оказывает поддержку Окскому заповеднику в сохранении краснокнижных животных и растений. При поддержке предприятия рязанские школьники ходят на экскурсии и в походы, чтобы изучить природу рязанского края.

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Рязанская НПК провела открытый урок для студентов Рязанского госуниверситета, обучающихся по направлению «Нефтехимия». О природоохранных технологиях, внедряемых на заводе, и о производстве топлива с улучшенными экологическими свойствами молодёжи рассказали специалисты исследовательской группы испытательной лаборатории предприятия.

Студенты побывали в лаборатории и ознакомились с исследования, которые проводятся там более чем по 400 направлениям.  В лабораторию поступает продукция, которую предприятие выпускает на рынки. Сырьё и моторные топлива круглосуточно исследуют, ежедневно лаборатория производит до 500 отборов и 1500 испытаний.  Испытания проходят в том числе топлива «Евро 5» и «Евро 6»

Топливо «Евро 6», которое является одной из последних разработок «Роснефти», по нашим исследованиям, позволяет увеличить срок эксплуатации автомобиля на 12% и снизить токсичность выхлопа на 30%, — рассказал студентам руководитель исследовательской группы Михаил Есаулов.

  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов
  • Рязанская НПК провела экопросветительский открытый урок для студентов

Лаборатория Рязанской НПК включена в единый реестр аккредитованных лабораторий РФ. Исторически она является базовой площадкой для всех нефтеперерабатывающих предприятий НК «Роснефть». В 2019 году её перенесли в новое здание – Единый лабораторный корпус. Там внедрена умная система вентиляции, инженерные системы автоматически поддерживают в помещении необходимые температуру, влажность и воздухообмен.

По словам гендиректора компании Сергея Михайлова, модернизация производства Рязанской НПК направлено на сохранение и защиты окружающей среды.

Это ключевой приоритет в работе компании, который лежит в основе технологических и в ряде социальных проектов завода, — сказал он.

Отметим, что работники нефтезавода ежегодно становятся участниками экологических акций, организуют и проводят экопросветительские мероприятия для школьников и студентов, формируя тем самым бережное отношение к окружающей среде у молодёжи.

В этом году нефтезавод проводил мероприятия по озеленению и благоустройству Рязани. В сентябре нефтяники высадили 100 саженцев пирамидального тополя в Дашково-Песочне, в апреле – заложили дубовую рощу в Турлатове, в мае – озеленили четыре городских парка, бульвары и улицы города. В рамках акции «Сад памяти в школе» завод передал саженцы дуба и липы в образовательные учреждения. Кроме того, сотрудники компании выходили на городские субботники.

Также предприятие оказывает поддержку Окскому заповеднику в сохранении краснокнижных животных и растений. При поддержке предприятия рязанские школьники ходят на экскурсии и в походы, чтобы изучить природу рязанского края.

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