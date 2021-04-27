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Вторник, 27 апреля, 2021
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Рязанка пожаловалась на засыпанную песком улицу

7info
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Жительница Рязани пожаловалась на состояние дороги на улице Рязанской. Пост появился в социальной сети ВКонтакте. 

– Сегодня проезжала там, и от начала и до самого конца вся Рязанская улица в грязи, горы песка даже на разделительной полосе, – написала пользовательница ВК.

Рязанка призывает администрацию города провести уборку.

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