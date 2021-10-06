Рязанка на конкурсе «Учитель года России» получила специальный приз

Участница конкурса «Учитель года России» от Рязанской области Елена Мальчикова получила специальный приз. Информация об этом появилась на сайте Минпросвещения РФ.

Спецприз Елене вручили за вклад в формирование практических навыков школьников в сфере финансовой грамотности. Награду она получила на торжественном закрытии конкурса.

Напомним, Елена Мальчикова работает учителем младших классов в рязанском лицее №52. Весной она победила на региональном этапе конкурса «Учитель года России».

Напомним, накануне конкурса главный редактор 7info Надежда Майоров пообщалась с Еленой.