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Среда, 6 октября, 2021
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Рязанка на конкурсе «Учитель года России» получила специальный приз

7info7
Рязанка на конкурсе "Учитель года России" получила специальный приз
Елена Мальчикова, фото с личной страницы ВКонтакте.

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Участница конкурса «Учитель года России» от Рязанской области Елена Мальчикова получила специальный приз. Информация об этом появилась на сайте Минпросвещения РФ.

Спецприз Елене вручили за вклад в формирование практических навыков школьников в сфере финансовой грамотности. Награду она получила на торжественном закрытии конкурса.

Напомним, Елена Мальчикова работает учителем младших классов в рязанском лицее №52. Весной она победила на региональном этапе конкурса «Учитель года России».

Напомним, накануне конкурса главный редактор 7info Надежда Майоров пообщалась с Еленой.

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