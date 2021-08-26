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Четверг, 26 августа, 2021
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Рязанец проломил мужчине голову, чтобы забрать iPhone

7info
Рязанец проломил мужчине голову, чтобы забрать iPhone
Изображение Annabel_P с сайта Pixabay

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Московский районный суд Рязани вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю, совершившему разбойное нападение на собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В январе 2021 года нетрезвый рязанец увидел у собутыльника в кафе iPhone. Желая завладеть гаджетом, он вышел за мужчиной на улицу и ударил его по голове сзади бутылкой из-под шампанского. Затем добил жертву руками по голове и лицу.

У потерявшего сознание пострадавшего рязанец забрал куртку, iPhone и ключи от машины. Ущерб следствие оценило в 18,5 тысяч рублей. Гораздо более серьёзным оказался ущерб здоровью мужчины, получившему черепно-мозговую травму, перелом теменных костей, костей носа.

— С учетом смягчающих наказание обстоятельств, в том числе признания вины, приговором суда виновному, назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщила прокуратура.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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