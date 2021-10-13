Рязанец через суд добился компенсации за упавшее на машину дерево

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда Рязани по иску о взыскании материального ущерба. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как следует из иска, 30 мая 2020 года истец припарковал свой автомобиль на парковке многоэтажного дома, а на следующий день обнаружил, что на него упало дерево, повредив капот и переднее правое крыло. Для фиксации факта повреждения автомобиля истец обратился в отдел полиции.

В соответствии с заключением специалиста стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля составила 62 711 руб.

Согласно Правил благоустройства территории муниципального образования — город Рязань ответственным за содержание и охрану зеленых насаждений на объектах озеленения территорий общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары, уличное и магистральное озеленение) является Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города». В силу п. п.13 п. 21 указанных Правил содержание территорий земельных участков включает в себя обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними.

Для определения причины падения дерева по ходатайству МБУ «ДБГ» проведена судебная экспертиза, в заключение которой указано, что, падение дерева произошло вследствие совокупности факторов: осадки размягчили почвогрунт и способствовали концентрации воды на листьях деревьев и, как следствие, увеличилась масса кроны дерева.

Октябрьский районный суд, исследовав материалы дела, решил требования истца удовлетворить и взыскать с ответчика возмещение материального ущерба и судебные расходы на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Рязанский областной суд, рассмотрев дело, решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.