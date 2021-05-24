Рязанцы завоевали медали домашнего турнира по тхэквондо

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В Академии единоборств Рязани 23 мая завершились XII Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Рязанского Кремля», сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

За победу боролись более 1,5 тысяч спортсменов из 57 регионов России.

Рязанцы завоевали несколько медалей. Среди взрослых победителем стал Андрей Канаев, «серебро» завоевала Дарья Замятина, бронзовыми призёрами стали Илья Юшкин и Дмитрий Климов.

Среди юниоров и юниорок победителем стал Степан Баранов. «Серебро» завоевала Александра Трушина, «бронзу» Дмитрий Абрамов.

Среди кадетов победили Егор Шефатов и Дарья Кривова, обладателями бронзовых наград стали Александра Лакеева и Арина Букатова.

В группе младших юношей и девушек в своём весе победила Эрика Давыдова, бронзовые медали завоевали Анастасия Головина, Варвара Малышкина, Андрей Першуков и Артём Зайцев.