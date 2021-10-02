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Суббота, 2 октября, 2021
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Рязанцы могут сдать просроченные лекарства на утилизацию, чтобы помочь экологии

Александр Ильин
Рязанцы могут сдать просроченные лекарства на утилизацию, чтобы помочь экологии
Фото: gtrkoka.ru

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В Рязани впервые проводят акцию «День без лишних лекарств», в рамках которой жители города могут бесплатно сдать просроченные лекарства. Об этом сообщает ГТРК «Ока». 

Специальный ящик для препаратов установили в торговом центре на Солотчинском шоссе. Собранные просроченные лекарства отправят на утилизационный завод во Владимирской области.

Как отмечают экологи, выброшенные просроченные лекарства представляют угрозу для окружающей среды. Причём даже большую, чем пластик.

Централизованный сбор такого вида отходов в России только начинает реализовываться.

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