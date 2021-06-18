Рязанцы могут купить электронный полис ОСАГО через маркетплейс

Сравнить тарифы почти двух десятков страховых компаний и, выбрав самый выгодный, оформить электронный полис ОСАГО — все это позволяет специальная финансовая платформа «Маркетплейс». Это площадка, где граждане могут увидеть предложения разных организаций в круглосуточном режиме и без ограничений по региону. Полис автоматически попадает в базу Российского союза автостраховщиков, а легальность компаний должен проверить оператор финансовой платформы.
По закону все операторы финансовых платформ должны быть включены в специальный реестр Банка России. На данный момент в него входят три оператора: «Финуслуги» Московской биржи, ВТБ Регистратор и Финансовая платформа «Инфинитум».