Рязанцев приглашают на всероссийский есенинский праздник в Константиново 2 и 3 октября

2 и 3 октября в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоится Всероссийский есенинский праздник поэзии «И хотя я не был на Босфоре — Я тебе придумаю о нём», посвященный 126-летию со дня рождения великого русского поэта.

Гости смогут отправиться в путешествие на сто лет назад, когда Сергей Есенин побывал в Туркестане и на Кавказе, прикоснулся к другому, необычному для него миру. Свои впечатления лирик отобразил в цикле стихотворений «Персидские мотивы».

В течение двух дней с 10.00 до 15.00 на сельской площади посетителей будет встречать восточный базар «Свет вечерний шафранного края…». Внимание привлекут кубачинское серебро, фарфор, изделия мастеров народных промыслов. Удивят ряды фруктов, пряностей и благовоний.

С 11.00 до 18.00 в Каретном дворе будет работать выставка «Никогда я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нём…», посвящённая пребыванию Сергея Есенина на Востоке и в странах Кавказа (торжественное открытие экспозиции состоится 3 октября в 12.30). Посетители увидят фотографии поэта и его окружения, автографы, рукописи произведений, публикации в периодических изданиях, живописные и графические полотна пейзажей Азербайджана, Грузии, Узбекистана. Выставка подготовлена при участии Государственного музея искусства народов Востока, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Государственного музея В.В. Маяковского, Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзя, Мордовского республиканского объединённого краеведческого музея имени И.Д. Воронина, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Шуйского историко-художественного и мемориального музея имени М.В. Фрунзе, Скопинского краеведческого музея.

В 12.00 на малой поэтической площадке музейный этнографический театр «Звонница» с участием Московского ансамбля танцев Средней Азии «Бахор» и инструментального ансамбля «Карнай-Сурнай» представит постановку «Это пела даже Шахразада». В 13.00 на главной сцене состоится торжественное открытие праздника «Песнь любви поют и повторяют…». Для гостей выступит азербайджанский инструментально-хореографический ансамбль из Москвы.

3 октября в 11.00 на усадьбе родителей Сергея Есенина начнется встреча с поэтами, членами Союза писателей России, членами Союза Российских писателей. В 12.00 артисты этнографического театра «Звонница» представят театрализованные зарисовки «Время, ушедшее навсегда…» по воспоминаниям родных и близких С.А. Есенина и очеркам А. Панфилова «Константиновский меридиан». В 12.20 гости возложат цветы к памятнику поэту.

В 13.00 на главной сцене состоится торжественное открытие праздника и концерт песенно-инструментального ансамбля музея-заповедника «Радуница». Артисты впервые исполнят новые песни на стихотворения восточного цикла С.А. Есенина «Персидские мотивы». Музыку к лирическим произведениям написал художественный руководитель коллектива, Заслуженный деятель искусств России, композитор Александр Николаевич Ермаков.

Возрастное ограничение 6+