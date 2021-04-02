Рязанцам дали советы для путешествий в майские праздники

В пятницу, 2 апреля, главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова встретилась в прямом эфире с руководителем туристического агентства «МК-Тревел» Марией Кокориной.

Одной из тем для обсуждения стали открытые на данный момент для россиян зарубежные туристические направления. Собираясь в путешествие за границу, вы должны помнить, что в каждой стране устанавливают свои правила въезда в связи с распространением COVID-19. В основном эти правила связаны с наличием у туристов отрицательного теста на коронавирус.

Приближаются майские праздники, и многие планируют посвятить длинные выходные поездкам. Кроме зарубежных путешествий, всегда есть вариант отправиться в путешествие по России. А некоторые могут посвятить свободные дни исследованию уголков родного края и взять туры по Рязанской области.

Каждый выбирает для себя то, что нравится и доступно по бюджету. А чтобы вам было проще определиться с выбором, предлагаем посмотреть наш прямой эфир.