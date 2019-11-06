Журавли Окского заповедника прошли диспансеризацию



Журавли Окского заповедника прошли ветеринарный осмотр. Об этом сообщает сайт Окского заповедника.

Для его проведения в заповедник приехали специалисты из московского благотворительного фонда «Госпиталь Дикой Природы». Как обычно, птиц взвесили, оценили упитанность, внимательно осмотрели, прослушали сердце и лёгкие, провели профилактическую витаминизацию и дегельминтизацию.

К диспансеризации было приурочено разделение журавлиных семей: птенцов от семи пар стерхов разлучили с родителями и поместили в общую вольеру для социализации и совместной зимовки. Два молодых японских журавля тоже начали самостоятельную жизнь в новой для них вольере.