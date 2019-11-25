Жительница Скопинского района отметила 90-летний юбилей

В субботу, 23 ноября, свой 90-летний юбилей отметила Мария Никитична Конова, уроженка села Кремлево Скопинского района. Юбилярша прожила долгую, трудную, но насыщенную событиями жизнь. Всю свою сознательную жизнь она проработала в колхозе «Восход» на ферме выхаживая телят. В свои 90-то, эта хрупкая женщина, ветеран труда, сохранила живое сердце, светлый ум и молодость души.

Поздравить Марию Никитичну приехал глава Павелецкого городского поселения Александр Авдохин, который вручил юбилярше памятные подарки и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.

– Марию Никитичну знаю с детства и преклоняюсь перед тем, что она смогла вынести на своих маленьких хрупких плечах. Надеюсь, что в свой 100-летний юбилей баба Маша снова соберёт нас вместе, – отметил Александр Авдохин.