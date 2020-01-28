Жители шести улиц Рязани остались без холодной воды

Из-за ремонта на водопроводе во вторник, 28 января, отключили холодную воду на шести улицах Рязани.

К 17.00 обещают восстановить водоснабжение на ул. 1-я Прудная, д. 16, д. 16а, д. 18а (д/сад №105), д. 20а, д. 7 (частный сектор), д. 9 (частный сектор).

До 16.00 воды не будет на ул. Дзержинского, д. 74-76, д. 78 (школа №16), д. 80, д. 82, ул. Гагарина, д. 40, д. 42, д. 44, ул. Татарская, д. 29/44.

До окончания ремонтных работ без воды останутся жители ул. Карла Маркса, д. 6; ул. Кирпичный завод, д. 1, д. 7, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 14 корп. 1, д. 18.