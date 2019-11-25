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Житель Рязанской области забил насмерть знакомого

В Шиловском районе завели уголовное дело на 52-летнего жителя села Тимошкино. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

По версии следствия, преступление было совершено днём 19 ноября в одном из домов села Тимошкино. Между двумя нетрезвыми мужчина произошла ссора на почве ревности. В результате подозреваемый избил своего 52-летнего оппонента. От полученных травм пострадавший умер на месте. 

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Сейчас по делу проводятся следственные действия. Обвиняемого взяли под стражу. 

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